В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные

4 января 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в регионе Большого и Малого Кавказа будет преимущественное без осадков, ветер западный. Температура воздуха в предгорных районах - 10-15, в горных районах – 5-10 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринской зоне будет преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха - 7-11, в горных районах – 5-7 градусов тепла.

В низменных районах будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Максимальная температура воздуха - 9-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха - 5-10 градусов тепла.

В Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером 5 января сменится северо-западным. Максимальная температура воздуха - 9-12 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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