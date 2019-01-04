ИВ Баку предупредила водителей в связи с ветреной погодой

4 января 2019 21:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть Баку предупредила жителей столицы, в особенности водителей, в связи с сильным ветром.

Как сказал в пятницу Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, в связи с сильным ветром в столице гражданам, а также водителям рекомендуется быть внимательными. Так, часто водители оставляют свои автомобили именно под деревьями, что очень опасно при ветреной погоде.

«Просим водителей не парковаться под большими деревьями. Также просим граждан быть осторожными, рекомендуется не ходить под деревьями в связи с ветреной погодой», - добавил Мамедов.

По его словам, поручением главы Исполнительной власти Баку Хозяйственное объединение по озеленению с этого дня переходит на усиленный режим работы.

Отметим, что министерство экологии и природных ресурсов предупредило в связи с погодой, которая будет наблюдаться в последующие два дня.

Как сообщал Trend со ссылкой на министерство, со второй половины 4 января до утра 5 января будет временами усиливаться юго-западный ветер, ожидается, что вечером 5 января юго-западный ветер сменится северо-западным.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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