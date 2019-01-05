Завтра в Баку осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами будет туман, морось. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

На Абшеронском полуострове температура ночью 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 миллиметра до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80 процентов, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых западных районах ожидаются дожди, в горах - снег. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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