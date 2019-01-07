Федерация гимнастики Азербайджана о достигнутых в минувшем году успехах

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подвела общие итоги работы, проделанной в 2018 году, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию.

В прошлом году в Баку был проведен Кубок мира по трем видам гимнастики. Первым в минувшем году состоялся Кубок мира по спортивной гимнастике, где приняли участие свыше 100 гимнастов из 25 стран мира. На Кубке мире по художественной гимнастике, проведенном в последующие месяцы приняли участие 26 стран, на Кубке мира по аэробной гимнастике – семь стран.

Помимо Кубков мира, в Национальной арене гимнастики были проведены международные турниры по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, GymBala, а также Международной федераций гимнастики проведен открытый Чемпионат Азербайджана по аэробной гимнастике.

Самым запоминающимся соревнованием минувшего года стал Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу. В нем приняли участие, более 400 гимнастов из 25 стран: в парном соревновании представители сборной Азербайджана Вероника Земляная и Светлана Макштарева завоевали бронзовые медали, а Михаил Малкин стал чемпионом Европы.

Азербайджанские гимнастки также смогли получить медали на Первенстве континента по художественной гимнастике, проведенном в испанском городе Гвадалахара. Бронзовые медали турнира получили Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях пятерка гимнасток – Алия Пашаева, Сияна Василева, Зейнаб Гумметова, Диана Ахмедбейли и Айшан Байрамова.

Наряду с этими турнирами, в Национальной арене гимнастики также состоялась квалификация пре-юниоров по спортивной гимнастике на Олимпийские игры. Азербайджанская гимнастка Елизавета Лузань завоевала золотую медаль на Олимпийских играх среди пре-юниоров, которые прошли в октябре в Буэнос-Айресе. В этом соревновании также приняли участие трое судей сборной Азербайджана – Нигяр Абдуллаева (по художественной гимнастике), Рза Алиев (по мужской спортивной гимнастике), Камиль Гулиев (по прыжкам на батуте).

Азербайджанские гимнасты в 2018 году также выступили на первом соревновании European Gym for Life Challenge, смогли получить золотые медали.

В прошлом году впервые азербайджанская команда TeamGym приняла участие на 12-м Чемпионате Европы, который состоялся в португальском городе Одивелаш. Международной федерацией гимнастики были вручены особые кубки спортсменкам, представлявшим Азербайджан в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также Михаилу Малкину согласно итоговым баллам всех Кубков мира по батутной гимнастике и тамблингу, проведенных в течение последних двух лет.

В прошлом году в Баку были проведены тренерские курсы Академии Международной федерации гимнастики (FIG) для азербайджанских тренеров по художественной гимнастике, мужской спортивной гимнастике и аэробной гимнастике.

В начале декабре в Баку состоялся Конгресс FIG. В работе Конгресса, являющегося, согласно уставу FIG, высшим органом этой структуры, приняло участие около 300 представителей из более чем 115 стран мира. В ходе Конгресса были внесены изменения в устав FIG по включению паркура в перечень видов спорта курируемых Международной федерацией гимнастики. На повестку дня Конгресса был вынесен вопрос обеспечения безопасности всех лиц, имеющих отношение к спортивной дисциплине - гимнастики, созданию «Фонда этики», куда входят разделы контроля над соответствием этическим принципам, а также рассмотрен ряд других вопросов.

Также в Баку прошли заседания Технического комитета Европейского союза гимнастики по прыжкам на батуте, заседание Президентского совета Европейского союза гимнастики и общее собрание Африканского союза гимнастики.

Активная деятельность Федерации гимнастики Азербайджана по итогам 2017 года была высоко оценена Международной федерации гимнастики, Федерация гимнастики Азербайджана вошла в список федераций, награжденных за активную деятельность, и заняла первое место в рейтинге.

Федерация гимнастики Азербайджана также была удостоена наград со стороны Национального олимпийского комитета и министерства молодежи и спорта Азербайджана за организацию и проведение на высоком уровне спортивных соревнований. Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианна Василева была выбрана «Тренером, приверженным принципам справедливой игры». Были также удостоены наград чемпион Европы Микаил Малкин, как один из 10 спортсменов победителей в номинации «Самый лучший спортсмен года», и азербайджанская гимнастка Елизавета Лузань за достойное представление страны на III Летних Олимпийских играх.

Стоит отметить, что Федерация гимнастики Азербайджана в 2018 году приняла представителей 111 стран.

В целом, Баку в целях участия на мероприятиях по различным видам гимнастики посетили более 2000 иностранных представителей.

В минувшем году также рекордной отметки достигло число волонтеров на международных соревнованиях по гимнастике.

173 представителей 17 стран мира в 2018 году выбрали именно Национальную арену гимнастики для проведения учебно-тренировочных сборов.

Национальная арена гимнастики в прошлом году приняла свыше 15 тысяч зрителей.

Сборная Азербайджана в 2018 году заработала 26 золотых, 15 серебряных и 44 бронзовых медалей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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