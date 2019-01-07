В Бакинской Высшей школе нефти реализован проект "Что такое искусственный интеллект?"

7 января 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) при финансовой поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана реализован проект «Что такое искусственный интеллект?». Он нацелен на то, чтобы повысить интерес студенческой молодежи к науке и наладить диалог студентов и молодых ученых, сообщает в понедельник Trend.

Более 150 кандидатов подали заявки на участие в проекте, из которых в ходе онлайн регистрации были отобраны 100 человек. В рамках проекта для них были организованы три учебных семинара на темы «Что такое искусственный интеллект?», «Каковы научные подходы к искусственному интеллекту в мире?» и «Что такое “Умные материалы”?». Слушателями тренингов стали студенты БВШН, Ближневосточного технического университета (Турция), Миланского технического университета (Италия), Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (Германия), Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского медицинского университета и ряда других национальных и зарубежных вузов.

Как сообщила руководитель проекта, заведующая отделом по работе со студентами БВШН Хабиба Гаджиева, его участники ознакомились с теоретическими основами в области разработки искусственного интеллекта и провели дискуссии по темам семинаров. Затем студенты работали в группах над решением задач, которые им предложили молодые ученые – ведущие тренинга. Итоги работы и полученные решения были представлены лидерами групп на презентациях в форме плакатов и слайдов.

Студентам, успешно завершившим обучение в рамках проекта, были вручены соответствующие сертификаты, а десять наиболее отличившихся участников получили дипломы с отличием и памятные подарки. По словам Хабибы Гаджиевой, участие в проекте также помогло студентам развить навыки управления и лидерства, а также качества, необходимые для работы в команде и обмена информацией.

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