Более 200 населенных пунктов Азербайджана расположено в 8-9-балльной сейсмической зоне

7 января 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ходе классификации природных катастроф, произошедших в населенных пунктах страны, стало известно, что более 200 населенных пунктов с населением около двух миллионов человек расположено в зоне риска возникновения землетрясений.

Как сказал в понедельник Trend завотделом экономической и политической географии Азербайджана Института географии Национальной академии наук Нариман Пашаев, на территории страны была проведена оценка степени риска землетрясений. Было установлено, что к зоне, населению и хозяйству которой был нанесен наибольший ущерб, относятся 395 населенных пунктов с населением более двух миллионов человек. Сюда входят: Баку и Сумгайыт, охватывающие 58 поселков, и Абшеронский архипелаг, Абшеронский административный район, охватывающий 27 населенных пунктов, Загатальский район, охватывающий 61 населенный пункт, Балакенский район, охватывающий 54 населенных пункта, Шамахинский район, охватывающий 63 населенных пункта, Исмаиллинский район, охватывающий 111 населенных пунктов, Агсуинский район, охватывающий 79 населенных пунктов, и город Гянджа.

«Более 80 процентов промышленного потенциала сконцентрировано на этой территории, которая расположена в 8-9-балльной сейсмической зоне. 80-85 процентов подземных толчков, регистрируемых ежегодно в республике, приходится на эту зону», - сказал Пашаев.

По его словам, к зоне, где землетрясения нанесли большой ущерб населению и хозяйству, относятся Мингячевир, Гянджа-Газахский экономические районы (за исключением Гянджи), Шеки-Загатала (за исключением Загаталы и Балакена) и Нахчыванская Автономная Республика. 1073 населенных пункта с населением около 1,2 миллиона человек на этой территории находятся в зоне риска землетрясений.

К зоне со средней степенью ущерба относятся Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астаринский экономические районы, а также Хызынский и Гобустанский районы. 1227 населенных пунктов на этой территории с населением в 600 тысяч человек расположены в зоне возникновения землетрясений силой в семь баллов.

Ученый добавил, что к зоне, где населению и хозяйству был нанесен наименьший ущерб от землетрясений, относится низменный район (за исключением Мингячевира), охватывающий 844 населенных пункта с населением 1787,6 тысячи человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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