Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции

7 января 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции, сказали в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

«Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца», - сказали в министерстве.

Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.

Ранее сообщалось, что на борту судна находились 20 человек.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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