БАКУ /Trend/ - Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции, сказали в понедельник Trend в МИД Азербайджана.
«Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца», - сказали в министерстве.
Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.
Ранее сообщалось, что на борту судна находились 20 человек.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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