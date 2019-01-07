В Азербайджане начались семинары для учителей

7 января 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана 7 января начал семинары для учителей с небольшим опытом работы, которые впервые будут участвовать в экзаменах в качестве наблюдателей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на центр.

Семинары, которые продлятся до 24 января, будут проведены ответственными сотрудниками ГЭЦ во всех городах и районах Азербайджана. Ожидается, что в этом процессе примут участие 3715 учителей-наблюдателей.

Отметим, что в целом в системе «Электронная регистрация наблюдателей» имеется информация о 14927 учителях-наблюдателях.

Для более эффективного разъяснения экзаменационного процесса семинары проводятся в группах по 20-25 человек.

Учителя, принимающие участие в семинарах, получат приглашение участвовать в пробных экзаменах в качестве наблюдателя. Это поспособствует применению ими теоретических знаний, полученных на семинаре, на практике. Учителя, которые смогут зарекомендовать себя в качестве наблюдателя на пробных экзаменах, будут привлечены к другим экзаменам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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