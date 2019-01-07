В одном из районов Баку приняты меры в отношении почти 40 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)

7 января 2019 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенного в Баку Агентством пищевой безопасности Азербайджана, больше всего пунктов незаконного забоя скота было выявлено в Низаминском, Бинагадинском и Ясамальском районах столицы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Поэтому рейды в первую очередь начались с Низаминского района. Был проведен осмотр около 40 пунктов незаконного забоя скота и продажи мяса, были приняты административные меры.

Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься этой незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в Агентство пищевой безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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