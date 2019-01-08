“UNEC Ekspert”: Резервная валюта, национальная валюта в международной торговле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вышел в свет шестой номер журнала "UNEC Ekspert", сообщает во вторник Trend со ссылкой на UNEC.

Издаваемый два раза в год журнал, касаясь самых актуальных тем экономики, завоевал широкую читательскую аудиторию.

В новом номере журнала нашли место статьи, посвященные темам резервной валюты, денежных переводов, национальных валют в международной торговле. Читатели смогут найти ответы на такие вопросы как «должно ли быть увеличено количество мировых резервных валют?», печатная машина ФРС или золотые стандарты, «теряет ли доллар статус резервной валюты?» и на другие вопросы в этом направлении.

Интересующиеся переводом денег ознакомятся с услугами системы интернет-банка в современную эпоху, проблемами использования и регулирования электронных денег в стране, в том числе современным положением и перспективами рынка международного денежного перевода в Азербайджане. В журнале в связи национальной валютой в международной торговле опубликованы исследования экспертов UNEC по проблемам долларизации, еврозации и рисков малых стран, зависимости от доллара экспортирующих нефть стран, перспектив продажи нефти на национальные валюты, а также другие актуальные проблемы.

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