В Азербайджане новорожденных чаще всего называли Юсифом и Захрой

8 января 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане большинство мальчиков, которые появились на свет в 2018 году, называли Юсифом, а девочек – Захрой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минюст.

В прошлом году Юсифом назвали 2 505 мальчиков, Али - 2 129, Гусейном – 1 929, Омаром - 1 569, Магомедом - 1 381 мальчика.

Также в прошлом году предпочитали имена мальчиков Мурад, Угур, Айхан, Тунар, Исмаил и др.

В 2018 году 2 515 девочек назвали Захрой, 1700 – Нурай, 1 408 – Фатимой, 1 604 – Зейнаб, 1 610 - Айлин, 1595 девочек – Марьям. Среди имен девочек также нравились Мелек, Аян, Дениз, Медина, Хадиджа, Лейла и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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