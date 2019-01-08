ЗАО «Азербайджанские железные дороги» опровергло информацию о сокращении количества пассажиров в Грузию

8 января 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» прокомментировало информацию об уменьшении количества пассажиров из Азербайджана в Грузию в связи со случаями заражения там вирусом H1N1 («свиной грипп»).

Как сказала во вторник Trend начальник отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова, не наблюдается уменьшения количества пассажиров, отправляющихся в Грузию.

«Соответствующие структуры страны принимают серьезные меры контроля на пунктах пограничного пропуска. Также проводятся соответствующие мероприятия учреждениями здравоохранения ЗАО «Азербайджанские железные дороги», - добавила Гадирова.

По ее словам, ежедневно в вагонах перед рейсом проводится дезинфекция.

Что касается информации о возвращении пассажирами своих билетов в связи с распространением в Грузии вируса H1N1, то Гадирова сказала, что таких фактов не зарегистрировано.

Напомним, что в соседней Грузии зарегистрированы случаи заражения вирусом H1N1, а также летальные случаи среди зараженных этим вирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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