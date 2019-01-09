Институт географии рассказал о вероятности селей в районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, согласно исследованиям, 576 населенных пунктов с населением 1,2 миллиона человек находятся в зоне риска возникновения селей. Об этом в среду сказал Trend завотделом экономической и политической географии Азербайджана Института географии Национальной академии наук, доктор наук по географии Нариман Пашаев.

Как отметил Пашаев, по сравнению с 1990 годом в Азербайджане в три-четыре раза выросла антропогенная нагрузка в бассейнах полноводных рек.

По его мнению, с учетом того, что в настоящее время в Азербайджане из 150 полноводных рек наибольшая селевая угроза сохраняется по 67 рекам, под контролем МЧС и министерства экологии и природных ресурсов необходимо создать четыре автоматические системы предупреждения, охватывающие на начальном этапе территории Шеки-Загатальского и Нахчыванского экономических районов, а на последующем этапе – территории Гянджа-Газахского и Губа-Хачмазского экономических районов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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