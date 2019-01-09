Авария на магистральном водопроводе в Баку устранена

9 января 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авария на магистральном водопроводе, произошедшая в Бинагадинском районе Баку, устранена, сообщил в среду Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, на отрезке магистрального водопровода, где произошла авария, полностью завершены восстановительные работы.

«Проблема на водопроводе была устранена в 13:30 и обеспечена подача воды. Работа магистрального водопровода полностью восстановлена», - сказал глава пресс-службы.

Напомним, что сегодня утром на магистральном водопроводе в Баку на территории жилого массива, называемого «Мотодром», в Бинагадинском районе столицы произошла авария. Вода залила автомобильную дорогу от Бакинского международного автовокзального комплекса до поселка Баладжары, движение автомобилей на дороге было затруднено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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