В Баку возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в жилом доме

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в одноэтажном доме в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли три человека.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям и Генеральную прокуратуру Азербайджана.

На основе поступившей информации о взрыве на место происшествия прибыли сотрудники оперативно-следственного управления МЧС, Государственной противопожарной службы и Государственной службы пожарного надзора, ПО «Азеригаз», районного управления полиции и районной прокуратуры. После того как пожар был потушен с участием экспертов был проведен осмотр места происшествия и другие неотложные действия.

В ходе осмотра было установлено, что от полученных в результате взрыва телесных повреждений погибли проживавшие в этом доме Айдын Мамедов, его супруга Хураман Мамедова и дочь Айгюн Мамедова.

В ходе осмотра в спальне дома была обнаружена одна газовая плита с открытыми кранами, которая использовалась для обогрева дома.

По предварительной версии взрыв произошел из-за утечки газа.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, если это повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего), были назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая, строительно-техническая, физико-химическая и товароведческая экспертизы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по определению и привлечению к ответственности виновных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.