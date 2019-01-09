В Баку возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в жилом доме

9 января 2019 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в одноэтажном доме в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли три человека.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям и Генеральную прокуратуру Азербайджана.

На основе поступившей информации о взрыве на место происшествия прибыли сотрудники оперативно-следственного управления МЧС, Государственной противопожарной службы и Государственной службы пожарного надзора, ПО «Азеригаз», районного управления полиции и районной прокуратуры. После того как пожар был потушен с участием экспертов был проведен осмотр места происшествия и другие неотложные действия.

В ходе осмотра было установлено, что от полученных в результате взрыва телесных повреждений погибли проживавшие в этом доме Айдын Мамедов, его супруга Хураман Мамедова и дочь Айгюн Мамедова.

В ходе осмотра в спальне дома была обнаружена одна газовая плита с открытыми кранами, которая использовалась для обогрева дома.

По предварительной версии взрыв произошел из-за утечки газа.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, если это повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего), были назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая, строительно-техническая, физико-химическая и товароведческая экспертизы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по определению и привлечению к ответственности виновных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ПО «Азеригаз» почти завершило прокладку труб на газопроводах в бакинском поселке (ФОТО)
Энергетика 17:10
Приостановлена подача газа в Хатаинский район Баку
Общество 7 января 19:15
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по событиям в Гяндже - генпрокурор
Политика 4 января 19:46
Газовый оператор Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
Энергетика 28 декабря 2018 18:09
"Азеригаз" предупреждает о перебоях в подаче газа
Общество 25 декабря 2018 20:13
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 14 декабря 2018 15:25
Лента новостей
В бакинском метро возникли неполадки
Общество 20:20
В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)
Культура 20:14
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 20:04
"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"
Спорт 19:51
Трамп запретил выделять средства Калифорнии для борьбы с лесными пожарами
США 19:37
Нефть подорожала более чем на три процента
Энергетика 19:27
АКРА: Растущие ставки ФРС способствуют снижению инвестиционного спроса на золото
Финансы 19:23
Россия и Турция преодолели кризис в отношениях - Сергей Рябков
Турция 19:13
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Финансы 19:05