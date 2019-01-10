Посольство: Среди жертв и погибших в произошедшем в Грузии ДТП нет граждан Азербайджана

10 января 2019 05:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди жертв и погибших в произошедшем в столице Грузии Тбилиси на проспекте Чавчавадзе ДТП нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщил Trend первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Эльчин Мамедов.

По его словам, сотрудники посольства прибыли на место происшествия. «Я встретился с пострадавшими. В результате ДТП погиб один человек, 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибший и пострадавшие являются гражданами Грузии азербайджанского происхождения. Погибший был жителем Болниси, а раненые - жителями Болниси и Марнеули. В связи с ДТП мы были в МВД Грузии и намерены внимательно следить за тем, чтобы совершившее ДТП лицо был наказан в соответствии с законом», - сказал первый секретарь.

Мамедов сообщил, что ДТП произошло вследствие того, что водитель машины скорой помощи заснул.

«Водитель скорой помощи из-за сонливости направил машину на толпу рабочих, которые вчера утром в 07:50 часов прибыли на работу в строительную компанию. В результате ДТП погиб один человек, 10 человек получили тяжелые ранения», - сказал Мамедов.

По этому делу в МВД Грузии возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

(Автор: Самир Али)

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