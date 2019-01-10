Интернет все больше влияет на рост числа разводов в Азербайджане - госкомитет

10 января 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана выразил обеспокоенность тем, что развитие интернета влияет на рост числа одиноких людей и разводов, сказал в четверг Trend завотделом информации и аналитических исследований комитета, доктор философии по юридическим наукам Эльгюн Сафаров.

По его словам, в Азербайджане интернет будет все больше влиять на жизнь людей и рост числа разводов.

Сафаров, отметив рост числа разводов во всех странах, добавил, что согласно статистическим данным ООН распадается 35-45 процентов браков, заключенных в США, Франции, Великобритании, России и Германии, и 25-28 процентов браков, заключенных в Болгарии, Турции, Греции и Венгрии.

Завотделом подчеркнул, что в последнее время в Азербайджане хоть и не намного, но наблюдается рост числа разводов, и главной причиной является бытовое насилие.

Однако Сафаров считает, что бытовое насилие было и раньше, но оно не являлось причиной развода.

«Сегодня отношение изменилось. Процессы глобализации в современном обществе повлияли и на рост числа разводов", - сказал завотделом.

По словам Сафарова, одной из основных проблем является то, что молодые люди вступают в брак, недостаточно узнав друг друга. С другой стороны, семейные люди, зная о существующих в семье проблемах, не предпринимают ничего для их решения.

«При появлении какой-либо проблемы молодежь либо уходит из дома, либо разводится. Люди не приходят к обоюдному согласию. У них изменилось отношение к этим проблемам, молодежь замыкается в себе, больше проводя время в интернете. Если рассматривать опыт других стран, то и там интернет способствует тому, что люди предпочитают оставаться одни. Поэтому в Азербайджане интернет все сильнее будет влиять на жизнь людей и рост числа разводов. Сегодня от одиночества страдают 28 процентов жителей Великобритании. Такие проблемы есть и в других странах. Чтобы предотвратить это в Азербайджане, необходимо, сохраняя ценности, создавать в обществе равные возможности для женщин, то есть, предоставляя женщинам возможность продолжать учебу и работать, будут достигнуты положительные результаты. Поэтому в законодательство должны быть внесены изменения по гендерному равенству и бытовому насилию», - сказал Сафаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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