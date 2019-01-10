IDEA открыло в Баку пункты по сбору неиспользуемой одежды (ФОТО)

10 января 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение IDEA установило в Баку контейнеры для сбора пожертвований – неиспользуемой одежды и обуви, сообщает в четверг Trend со ссылкой на IDEA.

В контейнеры, которые размещены в определенных точках города, люди могут приносить неиспользуемую одежду, которой хотят поделиться.

Контейнеры для благотворительных целей размещены в гипермаркетах "Bravo", в супермаркетах "Bravo" на проспекте Бабека, а также на АЗС "SOCAR Petroleum" на этом проспекте. В ближайшее время их планируется установить и в других, подходящих местах Баку.

Общественное объединение IDEA призывает жителей Баку не выбрасывать неиспользуемые в гардеробе, непригодные и сохранившиеся предметы одежды и обуви, поделившись ими в благотворительных целях, протягивая тем самым руку помощи нуждающимся, и в то же время, уменьшив вред, наносимый природе вторичной переработкой.

IDEA просит приносить чистые, постиранные предметы одежды, и не выбрасывать в контейнер другие предметы или мусор.

Собранная одежда будет регулярно раздаваться посредством различных пунктов раздачи, в том числе, раздаваться людям благотворительными организациями "Güvən Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyəti" и "Birlik".

Благотворительные организации, которые хотят участвовать в проекте, могут обратиться в Общественное объединение IDEA по телефону (012 497 6316).

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в стране стартовали различные экологические и социальные проекты.

Общественное объединение IDEA, придающее особое значение уменьшению отходов, повторному использованию и вторичной переработке, проводит широкие пропагандистские меры в этом направлении. В этом контексте следует отметить, что, начиная с 2017 года, IDEA установило в сотнях офисов и учреждений ящики особой вторичной переработки, в которые собираются тысячи тонн бумаги и пластиковых отходов, отправляемых на повторную переработку.

Также в ближайшее время IDEA планирует в массовом порядке раздать учреждениям специальные коробки для сбора использованных батареек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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