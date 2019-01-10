Студентки UNEC встретились с членом правления PASHA Bank

10 января 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Член правления, главный директор по управлению рисками PASHA Bank Хаяля Нагиева провела встречу со студентками первого курса факультетов «Финансы», «Мировая экономика», «Управление бизнесом» Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

В мероприятии, состоявшемся в главном офисе PASHA Bank, приняло участие 20 студенток. Главными темами встречи учащихся с г-жой Нагиевой стало обсуждение карьерных возможностей, открывающихся на рынке труда перед представительницами прекрасной половины человечества, роли образования в современном мире, важности получения дополнительных профессиональных навыков и пр.

По словам Нагиевой, одними из главных компонентов успеха в карьере современной женщины являются уверенность в своих силах и стремление быть конкурентноспособной в любой сфере деятельности.

«В этом контексте любой прогресс является, в первую очередь, следствием упорного труда женщины над собой в профессиональном плане. К примеру, финансовый сектор традиционно считается мужской сферой деятельности, однако приложенные в банке усилия и достигнутые нами успехи в создании гендерного баланса говорят об обратном. Так, порядка 50 процентов руководящих должностей в PASHA Bank занимают представительницы прекрасной половины человечества, что делает нас уникальным финансовым институтом на местном рынке», - сказала Нагиева.

Отметим, что встреча Хаяли Нагиевой со студентками UNEC стала очередным мероприятием, проведенным PASHA Bank в рамках реализации инициативы по расширению возможностей женщин и соблюдению гендерного баланса на местном рынке труда (Women Empowerment).

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