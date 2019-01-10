В UNEC состоится международная научная конференция

10 января 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14-15 февраля 2019 года Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и Организация социально-экономического развития (Economic Social Development - ESD) совместно проведут международную научную конференцию на тему «Социально-экономические проблемы устойчивого развития», сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Конференция, которая состоится в отеле Park Inn в Баку, является 37-ой конференцией, ранее проведенной ESD в городах Рим, Париж, Мадрид, Варшава и Москва. Следует отметить, что ESD является организацией, получившей знак качества международной структуры Academic Conference Excellence (ACE).

На конференции, которая состоится в Азербайджане при организационной поддержке UNEC, пройдут обсуждения с с исследователями более 20 стран мира и будет дан анализ глобальным призывам. На конференции с целью участия представлены свыше 240 статей. Принятые в конференцию статьи будут опубликованы в “Web of Science” и “EconLit”.

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