В Баку и Сумгайыте приняты меры в отношении пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)

10 января 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники структурных подразделений Агентства пищевой безопасности Азербайджана, Исполнительной власти Баку, Исполнительной власти Сумгайыта провели совместный рейд по пунктам незаконного забоя скота в Ясамальском районе Баку и Сумгайыте, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

В ходе рейда были сделаны строгие предупреждения владельцам пунктов незаконного забоя скота и приняты предусмотренные законом административные меры. В то же время представители органов исполнительной власти демонтировали устройства для забоя, не соответствующие требованиям пищевой безопасности.

Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься этой незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в Агентство пищевой безопасности. Также лицам, занимающимся незаконным забоем скота, рекомендуется пользоваться услугами пунктов, отвечающих современным стандартам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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