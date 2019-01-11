Число прибывших в Азербайджан иностранцев выросло на 6% - миграционная служба

11 января 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В минувшем году в Азербайджан въехало 2 845 697 иностранных граждан и лиц без гражданства, число которых увеличилось на 6 процентов. Об этом в пятницу сообщил Trend начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По словам начальника Госслужбы, за отчетный период по месту пребывания было зарегистрировано 740 841 иностранцев и лиц без гражданства. «В течение года в Государственную миграционную службу поступило 82 953 обращений от иностранцев и лиц без гражданства в связи с продлением сроков временного пребывания в стране, получением разрешений на временное и постоянное проживание, предоставлением, восстановлением и отказом от гражданства, установлением статусом беженца, а также получением разрешения на трудовую деятельность, а также продлением его срока», - отметил Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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