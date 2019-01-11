В Азербайджане продолжится финподдержка государством религиозных деятелей - госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане религиозные деятели будут продолжать получать финансовую поддержку от государства. Об этом в пятницу сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает Trend.

По его словам, увеличение этих финсредств пока не предусматривается.

«Как известно, финансовая поддержка оказывается трем категориям религиозных деятелей, работающих в мечетях. Данные средства не являются зарплатой», - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что финподдержка оказывается не каждому назначенному Управлением мусульман Кавказа религиозному деятелю, а лишь тем, кто работает в мечетях.

Гурбанлы добавил, что работающие в мечетях религиозные деятели должны финансово обеспечиваться.

«Такая тенденция наблюдается во всем мире. Они нуждаются в финансовой поддержке. В обратном случае могут возникнуть определенные проблемы», - добавил председатель Госкомитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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