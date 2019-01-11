В Азербайджане продолжится финподдержка государством религиозных деятелей - госкомитет

11 января 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане религиозные деятели будут продолжать получать финансовую поддержку от государства. Об этом в пятницу сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает Trend.

По его словам, увеличение этих финсредств пока не предусматривается.

«Как известно, финансовая поддержка оказывается трем категориям религиозных деятелей, работающих в мечетях. Данные средства не являются зарплатой», - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что финподдержка оказывается не каждому назначенному Управлением мусульман Кавказа религиозному деятелю, а лишь тем, кто работает в мечетях.

Гурбанлы добавил, что работающие в мечетях религиозные деятели должны финансово обеспечиваться.

«Такая тенденция наблюдается во всем мире. Они нуждаются в финансовой поддержке. В обратном случае могут возникнуть определенные проблемы», - добавил председатель Госкомитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В центральной штаб-квартире правящей партии Азербайджана состоялась демонстрация фильма, посвященного борьбе с религиозным радикализмом (ФОТО)
Общество 13:34
PASHA Capital возглавила рейтинг брокеров Азербайджана в 2018 году
Финансы 13:22
Азербайджан может помочь Ирану выйти на рынки СНГ - посол
Бизнес 13:02
Оборот биржевых сделок в Азербайджане значительно вырос
Финансы 12:27
О ходе тендерных процедур в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 12:02
В Азербайджане следует внедрить скидки на онлайн-продажу полисов обязательного страхования - эксперт
Финансы 11:38
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане «Годом Насими»
Политика 14:21
Миграционная служба Азербайджана расширила число электронных услуг (ФОТО)
Общество 14:13
Российская нефтяная компания открывает филиал в Узбекистане
Узбекистан 13:53
В Бишкеке обсудили оргвопросы предстоящего саммита ШОС
Кыргызстан 13:43
В Украине откроется Центр азербайджанской культуры (ФОТО)
Общество 13:39
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла
Общество 13:38
В центральной штаб-квартире правящей партии Азербайджана состоялась демонстрация фильма, посвященного борьбе с религиозным радикализмом (ФОТО)
Общество 13:34
PASHA Capital возглавила рейтинг брокеров Азербайджана в 2018 году
Финансы 13:22
Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск из Сирии
США 13:19