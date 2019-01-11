В Азербайджане увеличилось число иностранцев, получивших статус беженца (версия 2)

11 января 2019 12:25 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 16 процентов увеличилось число проживающих в стране иностранных граждан, которым предоставлен статус беженца, и сегодня их число составляет 78 человек.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

Он отметил, что в статусе беженцев в Азербайджане проживают пять человек из Ливии, 28 – из Афганистана, два – из Пакистана и 43 человека из Ирана.

По словам начальника Госслужбы, в прошлом году разрешение на временное проживание в Азербайджане получили 41 030 человек, на постоянное проживание - 3 220 человек и на трудовую деятельность - 6 162 человека

Глава Госслужбы отметил, что за отчетный период было принято 19 210 решений по нарушению требований миграционного законодательства. "В Службу поступило 27 509 обращений по установлению гражданской принадлежности. Из зарубежных стран в Азербайджан была осуществлена реадмиссия 464 человек", - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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