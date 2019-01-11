Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

11 января 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 8-11, в Баку ночью - 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 65-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, на высокогорных территориях - 10-14 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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