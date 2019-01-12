Привлечены к ответственности должностные лица Главного таможенного управления, обвиняющиеся в получении взятки

12 января 2019 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В совместном сообщении пресс-служб Государственного таможенного комитета и Генеральной прокуратуры говорится, что в Главное таможенное управление на воздушном транспорте поступила информация о том, что грузы коммерческого назначения, отправленные посредством перевозочной компании “Camex” в международных почтовых посылках на имя различных лиц, были не верно декларированы на таможенной границе и с использованием фальшивых документов контрабандным путем доставлены в страну.

Как передаёт Trend, в результате оперативных действий, осуществлённых по адресу, где размещается данная перевозочная компания, проведен осмотр 8 единиц международных почтовых посылок. В таможенном посту почтовых отправлений Главного таможенного управления на воздушном транспорте в этих незарегистрированных в установленном законодательством порядке посылках были обнаружены и изъяты электронные приборы стоимостью на 23 тысячи манатов на имя различных лиц.

В результате предварительного расследования, проведенного в этой связи Государственным таможенным комитетом, уголовное дело, начатое по фактам мошеннического использования поддельных документов грузов коммерческого назначения, оформленных на имя отдельных лиц и ввоз их в страну контрабандным путем без правильной декларации в таможенных органах Азербайджанской Республики, получение с этой целью взятки должностными лицами Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета от руководителей различных компаний в обмен на покровительство, а также за халатность по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой людей, которые были в сговоре заранее), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 309.1(превышение должностных полномочий), 311.3.1 (подкуп группой лиц или организованной группой, заранее находящихся в сговоре), 311.3.3 (взяточничество, совершенное в особо крупном размере), 313 ( должностное мошенничество) и 314.1 (халатность) Уголовного кодекса было отправлено по назначению в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В результате проведенного в Главном управлении расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что работавший в должности начальника почтового таможенного поста Главного таможенного управления на воздушном транспорте Исмаил Абдуллаев и заместитель начальника поста Рашад Рзаев, войдя в предварительный сговор, получили от исполнительного директора ООО Camex Гурбана Марданова по 6 тысяч манатов в месяц, всего 18 тысяч манатов, а также от исполнительного директора ООО Mover Арифа Шамистанлы по 6 тысяч манатов всего 12 тысяч манатов в качестве взятки. В связи с этим И.Абдуллаеву и Р.Рзаеву выдвинуты обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 УК АР и решением суда в их отношении применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по полному и тщательному расследованию отмеченных незаконных действий по уголовному делу, уточнению и привлечению к ответственности круга других виновных лиц, а также обеспечению возмещения убытков.

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