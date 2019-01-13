Внебюджетный сектор обеспечил в 2018 году более половины взносов на соцстрахование - министр труда (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В отчетном году в результате усовершенствования администрирования и мер по строгому контролю выплаты социального страхования, собранные Государственным фондом социальной защиты, достигли 2 млрд 332 млн манатов, на 246 млн манатов больше по сравнению с 2017 годом.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"В результате социально-экономической политики, основанной общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и успешно проводимой под Вашим руководством, в нашей стране обеспечивается устойчивый экономический рост, реализуются многовекторные социальные программы, вступает в новый этап развития система социальной защиты.

Господин Президент, полное обеспечение прозрачности и социальной справедливости в сферах пенсии, адресной помощи, инвалидности и занятости, устранение случаев бюрократии, волокитства и коррупции, сведение к минимуму контактов чиновник-гражданин и применение электронных систем являются одними из основных задач, поставленных Вами перед Министерством труда и социальной защиты населения. В соответствии с этими задачами подготовлен и выполняется с Вашей поддержкой пакет широких реформ, служащих развитию системы социальной защиты и устранению негативных случаев.

Для оказания социальных услуг с единой платформы и с "одного окна", в условиях прозрачности и гражданского удовлетворения по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой началось создание Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения и центров DOST. На основании Ваших указов от 9 августа и 10 декабря 2018 года уже завершены правовые и институциональные работы по проекту DOST", - сказал министр.

Он отметил, что в центрах DOST будут оказываться 124 услуги напрямую, по телефону и интернету, в выездном и полностью автоматизированном порядке.

"В скором времени планируется открытие первого центра DOST в Ясамальском районе, создание в нынешнем году в Баку еще трех центров.

В то же время, для расширения электронных услуг во исполнение Вашего поручения и Вашего Указа от 5 сентября 2018 года созданы интернет-портал "e-sosial", Централизованная информационная система, состоящая из системы "Занятость" и 18 подсистем.

Портал "e-sosial" впервые в нашей стране сформировал социальный реестр, создал гражданам возможность прямого выхода к информации о трудовых договорах, занятости, пенсионном капитале, очереди на квартиру и автомобиль, инвалидности, реабилитации и др., обеспечил прозрачность и общественную открытость", - сказал он.

Министр подчеркнул, что система "Занятость", которая будет сдана в пользование в январе, обеспечит электронизацию реестра безработных и ищущих работу лиц, банка вакансий рабочих мест и услуг занятости.

"Посредством этой системы каждое лицо может обратиться в электронном порядке по желаемой вакансии, в то же время работодатели получат свободный доступ к рабочей силе", - сказал министр.

Бабаев добавил, что в сфере назначения пенсий подготовлена программа "Друг пенсионера", и с нынешнего года началось автоматизированное назначение пенсий.

"На основании этого инновативного подхода, в день правообразования гражданина в электронном порядке осуществляется назначение пенсии, ему отправляется sms, e-mail и письмо о размере пенсии и филиале банка, где он получит карту для выплат.

Как составная часть реформ, лицам с пенсионным капиталом на персональном счете автоматически начисляется 25-летний страховой стаж до 2006 года. Эта важная социальная инициатива является очередным проявлением Вашей заботы о наших гражданах, и в нынешнем году создаст возможность для получения пенсий дополнительно 19 тыс. 500 человек и увеличению на 48 процентов их ежемесячных доходов. 628 лицам уже назначена пенсия в электронном порядке, назначение пенсий 70 процентам лиц, то есть 36 тыс. человек, у которых появится пенсионное право, будет проводиться в автоматизированном виде.

Уважаемый господин Президент, в отчетном году в результате усовершенствования администрирования и мер по строгому контролю выплаты социального страхования, собранные Государственным фондом социальной защиты, достигли 2 млрд 332 млн манатов, на 246 млн манатов больше по сравнению с 2017 годом, Сбор по внебюджетному сектору превысил 1 млрд 494 млн манатов и составил на 152 млн манатов больше по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с прогнозом – больше на 6,1 процента или 86 млн манатов", - сказал он.

Министр отметил, что в прошлом году расходы Фонда составили 3 млрд. 682 млн манатов и 97,8 процента этого было направлено на выплаты населению.

"Согласно Вашим распоряжениям страховая часть трудовых пенсий по стране увеличилась на 5,7 процента, а социальные пособия и пенсии – на 10 процентов. Так, в 2018 году среднемесячный размер пенсий был выше на 6,8 процента, а пенсии по возрасту – на 7,3 процента.

Для социальной защиты малообеспеченных семей продолжилось выполнение программы адресной государственной социальной помощи, в декабре размер среднемесячной помощи достиг 189 манатов, в течение года израсходованы средства в размере 104 млн манатов. В результате устранения негативных случаев и обеспечения адресности в этой сфере число назначений сократилось на 53 процента, сэкономлено 102 млн. манатов или 49 процентов бюджетных средств.

В результате предоставления согласно Вашему Распоряжению помощи малообеспеченным семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года выплачены средства 42895 семьям, членами которых являются 172 тыс. человек", - сказал Сахиль Бабаев.

Он сказал, что была успешно продолжена также программа по обеспечению квартирами семей шехидов и инвалидов войны. Программа, начатая в 1997 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, расширилась год от года, квартиры предоставлены 6654 семьям.

"То, что Вы и первая леди Мехрибан Алиева 1 августа приняли участие в церемонии предоставления квартир инвалидам войны и семьям шехидов, стало очередным проявлением большого внимания к ним. В результате подписанного Вами через день после мероприятия Распоряжения из Резервного фонда были дополнительно выделены средства в размере 20 млн манатов, и в 2018 году им были предоставлены 626 квартир и 265 легковых автомобилей.

Уважаемый господин Президент, на выборах 2018 года Вы вновь завоевали доверие абсолютного большинства населения, и первый Указ, подписанный Вами после президентских выборов, связанный с семьями шехидов, также стал очередным Вашим гуманистическим шагом. Как исполнение Указа создана электронная служба для выплаты в размере 11 тыс. манатов, 4190 наследникам 3097 шехидов без контакта с чиновниками выплачены средства в размере 34 млн манатов.

Одной из задач, поставленных Вами перед министерством, является в подготовка новой концепции в связи с инвалидностью и усилением обеспечения лиц с инвалидностью. В связи с этим на основе стандартов Всемирной организации здравоохранения и европейских стран подготовлены новые критерии по инвалидности. В этих критериях вместо трех традиционных групп также предусмотрено оценивание степени инвалидности на основании процента потери трудоспособности и самообслуживания, возможности социальной реабилитации и трудовой адаптации", - сказал министр.

Он подчеркнул, что предприняты меры по серьезному контролю за обеспечением прозрачности при назначении инвалидности, в результате совместной работы с Министерством здравоохранения в четвертом квартале 2018 года назначение инвалидности сократилось на 61 процент по сравнению с первым кварталом, а назначения I группы – на 56 процентов. С ликвидацией безосновательных назначений было сэкономлено 3 млн. манатов бюджетных средств.

"В отчетном году были оказаны реабилитационные услуги 11 тыс. 900 человек, предоставлены 35 тыс. 300 реабилитационных средств, выданы 7557 санаторно-курортных путевок.

Глубокоуважаемый господин Президент, в отчетном году продолжились создание возможностей занятости для ищущих работу граждан, реформы по расширению мер активного трудового рынка. В 2018 году Государственной службой занятости работой были обеспечены 51 тыс. 774 человека, что на 8,1 процента больше по сравнению с прошлым годом, 118 тыс. 138 человек привлечены к консультациям по профориентации, 8760 человек выплачены страховки и пособия по безработице. В результате мероприятий по устранению неофициальной занятости число трудовых договоров увеличилось на 91,3 тыс.

В 2018 году программа самозанятости расширилась в 6,5 раза, 7267 человек успешно защитили бизнес-планы. Более 5000 семей были обеспечены активами и создали малые семейные хозяйства.

Большинство привлеченных к программе составляют лица, получающие адресную помощь, вынужденные переселенцы, инвалиды, семьи шехидов, женщины и молодежь. Фонд Гейдара Алиева оказал министерству поддержку в этой сфере, в рамках проекта "Социальные сады" созданы садоводческие хозяйства для 125 семей.

На основании Вашего поручения подготовлена новая программа "Друг безработного" по организации общественных работ, создан "Рабочий центр DOST". В этом году посредством центра к общественным работам в полностью прозрачных условиях будут привлечены до 30 тысяч безработных лиц", - сказал министр.

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