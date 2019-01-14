Kapital Bank наградил победителя игры «Брэйн-ринг»

БАКУ /Trend/ - По итогам последнего сезона 2018 года, в телевизионном проекте «Брэйн-ринг» обладателем кубка «Знаний» и чемпионом Азербайджана стала команда «Kapital Bank».

Как сообщает Trend со ссылкой на банк, представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды и поздравили их с победой. Команде были вручены 3000 манатов и корпоративные подарки от банка.

Отметим, что Kapital Bank является финансовым партнером телепроекта «Брэйн-ринг».

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр «Брэйн-ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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