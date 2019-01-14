В Баку на Аллее шехидов началась подготовка к 20 Января (ФОТО)

14 января 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 29-й годовщины трагедии 20 Января на Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы, сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти столицы.

В связи с годовщиной трагедии составляются специальные композиции из гвоздик. На Аллее шехидов и вокруг нее проводятся работы по благоустройству.

Работы завершатся 19 января.

Отметим, что распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева от третьего января утвержден «План мероприятий по проведению двадцать девятой годовщины трагедии 20 Января».

В документе предусмотрено проведение в городах и районах, в том числе управлениях и организациях республики конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 Января, показ спектаклей, художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, в учреждениях культуры. Кроме того, в целях привлечения внимания международной общественности к трагедии, даны поручения о проведении соответствующих мероприятий посредством посольств, дипломатических представительств, диаспорских структур и общин Азербайджана в зарубежных странах, подготовке и публикации в ведущих мировых средствах массовой информации, а также трансляция на телеканалах и размещение в интернет-сетях материалов о событиях 20 Января.

Согласно плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр хиябаны, организованы религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.

Кроме того, в распоряжении планируется организация посещения общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтение памяти шехидов на территории страны, спуск в знак скорби в связи с двадцать девятой годовщиной трагедии 20 Января государственных флагов в городах и районах, селах и поселках республики и других мероприятий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Политика 11 января 18:55
В бакинских школах пройдут уроки, посвященные 20 Января
Общество 11 января 16:28
"Легенда о любви" юной азербайджанки в память об Ильхаме и Фаризе (ФОТО)
Культура 2 июля 2018 16:41
Общественность Азербайджана чтит светлую память жертв трагедии 20 января (ФОТО)
Общество 20 января 2018 12:33
В Азербайджане в связи с годовщиной «Черного января» на одну минуту приостановлено движение транспорта (ВИДЕО)
Общество 20 января 2018 12:00
20 Января является эпосом героизма азербайджанского народа - эксперт
Точка зрения 20 января 2018 09:37
Лента новостей
Полицейский вертолет упал в залив в Рио-де-Жанейро
Другие страны 18:52
SOCAR огласила планируемый объем инвестиций в нефтехимический комплекс в Турции
Энергетика 18:47
В Испании почти 200 человек задержали за организацию петушиных боев
Европа 18:37
Значительно вырос экспорт товаров через иранский порт Астара
Бизнес 18:36
Азербайджан и Турция будут совместно производить средства связи военного назначения
Политика 18:26
Стала известна дата переговоров Путина и Абэ
Россия 18:17
Президент Ильхам Алиев определил решение проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики - госкомитет
Политика 18:13
Обнародована дата ввода в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабиха Гекчена в Стамбуле
Бизнес 17:59
Стала известна дата проведения очередного заседания Консультативного совета "Южного газового коридора"
Энергетика 17:56