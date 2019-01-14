В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа

14 января 2019 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Бинагадинском районе Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Завтра с 10:00 до завершения ремонтных работ в связи с подключением к источнику газоснабжения новой газовой линии будут наблюдаться перебои в подаче газа в части шестого, седьмого, восьмого и девятого микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор, Баладжары и жилого массива Мотодром Бинагадинского района.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

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