В Азербайджане 25 главам стройкомпаний сделаны предупреждения - Генпрокуратура

15 января 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана были сделаны 25 предупреждений руководителям ряда строительных компаний, нарушившим трудовые права работников.

Об этом, как сообщает Trend, заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности Главного управления и Комиссии по борьбе с коррупцией в 2018 году.

По его словам, за отчетный период Главным управлением и Мониторинговым центром трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям граждан при Президенте Азербайджана были продолжены меры в данном направлении. В ходе расследований, проведенных по 23 материалам, поступившим из Центра, были установлены случаи привлечения отдельных лиц рядом руководителей компаний к оказанию услуг без вступления трудового договора в юридическую силу. В связи с этим было начато производство по одному уголовному делу и 14 делам об административном правонарушении, руководителям этих компаний сделаны 25 официальных предупреждений о недопущении впредь случаев нарушения прав работников.

Также соответствующим организациям были направлены 50 представлений по устранению причин и условий, порождающих подобные правонарушения.

В результате упреждающих мер были заключены трудовые договора с 414 работниками, привлеченными ранее к работе в строительных компаниях без оформления трудовых отношений.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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