Кямран Алиев: В 2018 году был усилен контроль над деятельностью каменных карьеров

15 января 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году был усилен контроль над деятельностью каменных карьеров.

Об этом во вторник заместитель генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции, посвященной работе Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Комиссии по борьбе с коррупцией за 2018 год.

Алиев отметил, что долгое время эта сфера оставалась вне контроля. «На основании материалов, направленных из министерства экологии и природных ресурсов, прокуратура направила в суд 21 уголовное дело в отношении 26 лиц. Был установлен ущерб в размере свыше 21 миллионов манатов, было обеспечено возмещение 10,5 миллиона манатов», - отметил начальник Главного управления.

Алиев подчеркнул, что в связи с этими уголовными делами был наложен арест на имущество в размере свыше 1,250 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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