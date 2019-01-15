В Азербайджане резко похолодает

БАКУ /Trend/ - Резкое похолодание в Азербайджане, которое начнется с завтрашней ночи, и сохранится до второй половины дня пятницы, связано с приближением средиземноморского циклона, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, температура воздуха резко понизится на десять градусов.

«В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег, переходящий в снег, температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В районах республики пройдут осадки, ожидаются мокрый снег, снег, местами снегопад. В ночь на пятницу дороги в районах покроются льдом», - сказала Тагиева.

Она отметила, что с четверга непогода даст о себе знать в Нахчыванской АР, Нагорно-Карабахском, Газахском, Гянджинском регионах Азербайджана. Подует шквалистый северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигнет 28-33 м/с, местами 35-38 м/с.

Высота волн в море, по словам Тагиевой, будет достигать 8-10 метров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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