Завтра в Баку будет ветрено

15 января 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, порывистый юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 4-7, днем - 10-15, в Баку ночью - 5-7, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, порывистый юго-западный ветер.

Ночью - 0-5, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

В четверг и пятницу на Абшеронском полуострове прогнозируются снижение температуры воздуха на десять градусов, сильный северный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане резко похолодает
Общество 13:30
Завтра в Баку ожидается порывистый ветер
Общество 14 января 14:13
Завтра в Баку будет преимущественно без осадков
Общество 13 января 12:32
В воскресенье вечером в Баку возможны дожди
Общество 12 января 14:56
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла
Общество 11 января 13:38
В Баку сохранится холодная ветреная погода
Общество 10 января 14:21
Лента новостей
В ходе узбекско-германского бизнес-форума подписаны соглашения на $4 млрд
Экономика 15:21
Обнародована предварительная дата встречи президентов РФ и Турции
Турция 15:20
Азербайджан планирует отказаться от импорта картофеля
Бизнес 15:10
Кинооператоры назвали лучший фильм XX века (ФОТО)
Интересное 15:06
Названы самые популярные азербайджанские писатели в России (ФОТО)
Интервью 14:59
В Иране в связи с непогодой оказана помощь 1,8 тыс. человек
Иран 14:46
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на поставку расходомеров пара
Тендеры 14:42
Решение нагорно-карабахского конфликта обеспечит развитие региона - помощник президента Турции
Нагорно-карабахский конфликт 14:29
Минобороны Казахстана объявило тендер
Тендеры 14:28