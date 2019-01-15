Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, порывистый юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 4-7, днем - 10-15, в Баку ночью - 5-7, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, порывистый юго-западный ветер.

Ночью - 0-5, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

В четверг и пятницу на Абшеронском полуострове прогнозируются снижение температуры воздуха на десять градусов, сильный северный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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