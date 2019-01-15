Кямран Алиев: Любые комментарии о Руфате Асланлы могут помешать дальнейшему ходу разбирательства (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - В минувшем году в Азербайджане 278 уголовных дел по коррупции были завершены и направлены в суды.

Об этом во вторник сказал заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев на пресс-конференции о проделанной работе со стороны Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана и Комиссии по борьбе с коррупцией за 2018-й год.

Было отмечено, что в 2018 году Главное управление завершило 278 уголовных расследований в отношении 431 лица и направило их в соответствующие суды для рассмотрения.

Из указанных уголовных дел 68 случаев присвоения и растраты в отношении 121 лиц, 55 случаев мошенничества в отношении 86 лиц, 21 случаев превышения должностных полномочий в отношении 33 лиц, 13 случаев получение взятки (пассивное взяточничество) в отношении 23 лиц, 46 случаев дачи взяток (активное взяточничество) и подстрекательство к личной взятке, в то время как другие случаи связаны с иными преступлениями.

В ответ на вопрос, связанный с жалобой турецкого бизнесмена на экс-главу Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфата Асланлы, Кямран Алиев сказал, что любая оценка по данному вопросу может повлиять на дальнейший ход этого дела, и по этой причине он отказался комментировать этот вопрос.

"Поэтому общественность будет проинформирована после завершения разбирательства", - добавил Алиев.

(Автор:и Самир Али, Текст: Турал Туран. Редактор: Хазар Ахундов)

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