Государственное морское агентство Азербайджана сделало предупреждение в связи с сильным ветром (ФОТО)

15 января 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приняло соответствующие меры в связи с ожидаемым сильным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Бюро гидрометеорологических прогнозов направило в Агентство сообщение о чрезвычайно опасной гидрометеорологической ситуации в Азербайджане.

Согласно этому сообщению, 17-18 января северо-западный ветер усилится до 20-25 метров в секунду, временами до 30-35 метров в секунду. Ожидается, что скорость ветра в открытом море временами будет достигать 38-40 метров в секунду. Высота волн на Каспийском море будет достигать трех-пяти и в дальнейшем 6-8 метров.

Поступившая информация была немедленно изучена специалистами Национального центра Госагентства и были запланированы соответствующие меры.

Национальный центр агентства проинструктировал всех судовладельцев, капитанов портов, инспекторов портового контроля о проведении соответствующих мер.

Судам, стоящим на якоре и находящимся в плавании на территории Службы управления движения судов, передана информация и даны соответствующие инструкции.

Национальный центр также передал информацию дежурным службам Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ВВС министерства обороны, береговой охраны Государственной пограничной службы.

Национальный центр Государственного морского агентства ведет непрерывную службу по усилению наблюдения на территориях, за которые отвечает Служба управления движением судов, и обеспечению безопасности движения судов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
В Дубае открылся Торговый Дом Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 17:55
В Баку прошла конференция, посвященная безопасности в Восточной Европе и постсоветских странах (ФОТО)
Политика 17:40
В Азербайджане в связи с изменением погоды эвакуируется более 1700 нефтяников с морских платформ
Общество 17:19
Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что проблемы Армении связаны с сущностью режима Саргсяна - политолог
Точка зрения 16:54
ВБ планирует до конца года завершить реализацию одного из проектов в Азербайджане
Бизнес 16:01
Лента новостей
Граждане Азербайджана стали меньше менять имена и фамилии (Эксклюзив)
Общество 18:23
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Политика 18:22
Индия внедрит новейшую систему прогнозирования гроз и песчаных бурь
Другие страны 18:11
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
Самые необычные валюты в мире (ФОТО)
Интересное 18:02
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США 18:02
Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3%
Россия 18:00
Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат
Политика 18:00
Проект «Южный газовый коридор» будет обсуждаться в Вене
Энергетика 17:59