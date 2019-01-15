В Азербайджане в связи с изменением погоды эвакуируется более 1700 нефтяников с морских платформ

15 января 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с сильным ветром эвакуируется более 1700 нефтяников с морских платформ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на государственную нефтяную компанию SOCAR.

SOCAR максимально усилила меры безопасности в связи с резким ухудшением погоды 17 января, эвакуируются все сотрудники, кроме работников, дежурящих в целях предотвращения аварий на производстве.

Согласно сообщению госнефтекомпании, уже завершается работа по доставке на берег воздушным и морским транспортом более 1700 нефтяников.

В связи с резким ухудшением погоды во всех сферах проведена просветительская работа, максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.

Дежурные суда и суда пожарной охраны МЧС осуществляют дежурство на всех нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
В Дубае открылся Торговый Дом Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 17:55
В Баку прошла конференция, посвященная безопасности в Восточной Европе и постсоветских странах (ФОТО)
Политика 17:40
Государственное морское агентство Азербайджана сделало предупреждение в связи с сильным ветром (ФОТО)
Общество 17:29
Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что проблемы Армении связаны с сущностью режима Саргсяна - политолог
Точка зрения 16:54
ВБ планирует до конца года завершить реализацию одного из проектов в Азербайджане
Бизнес 16:01
Лента новостей
Граждане Азербайджана стали меньше менять имена и фамилии (Эксклюзив)
Общество 18:23
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Политика 18:22
Индия внедрит новейшую систему прогнозирования гроз и песчаных бурь
Другие страны 18:11
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
Самые необычные валюты в мире (ФОТО)
Интересное 18:02
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США 18:02
Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3%
Россия 18:00
Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат
Политика 18:00
Проект «Южный газовый коридор» будет обсуждаться в Вене
Энергетика 17:59