В Азербайджане создан штаб в связи с опасной гидрометеорологической ситуацией

15 января 2019 21:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с чрезвычайно опасной гидрометеорологической ситуацией, которая ожидается в стране в ночь с 16 на 17 января и до 18 января, в аппарате министерства экологии и природных ресурсов и Национальном департаменте гидрометеорологии созданы штабы, мобилизованы и перешли на усиленный режим работы все структуры министерства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Из штаба, который создан в аппарате министерства, будут передаваться оперативные фактические данные о погоде.

Из штаба, созданного в Национальном департаменте гидрометеорологии, каждые три часа будут передаваться соответствующим государственным органам подробные данные об осадках, скорости и направлении ветра, высоте волн в Каспийском море и через СМИ представляться общественности в прямом эфире и в письменной форме.

Для получения информации о гидрометеорологической ситуации можно обратиться прямо к членам штаба.

Телефоны штаба и членов штаба:

министерство экологии и природных ресурсов

• Штаб (012) 538 04 81
• Рашад Аллахвердиев (012) 538 54 54
• Ирада Ибрагимова (050) 300 92 29
• Турал Мамедов (012) 538 85 13

Национальный департамент гидрометеорологии
• Штаб (012) 441 11 75
• Умайра Тагиева (050) 225 32 42
• Асиф Вердиев (050) 394 12 23
• Гюльшад Мамедова (050) 550 28 36

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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