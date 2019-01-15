В Азербайджане создан штаб в связи с опасной гидрометеорологической ситуацией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с чрезвычайно опасной гидрометеорологической ситуацией, которая ожидается в стране в ночь с 16 на 17 января и до 18 января, в аппарате министерства экологии и природных ресурсов и Национальном департаменте гидрометеорологии созданы штабы, мобилизованы и перешли на усиленный режим работы все структуры министерства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
Из штаба, который создан в аппарате министерства, будут передаваться оперативные фактические данные о погоде.
Из штаба, созданного в Национальном департаменте гидрометеорологии, каждые три часа будут передаваться соответствующим государственным органам подробные данные об осадках, скорости и направлении ветра, высоте волн в Каспийском море и через СМИ представляться общественности в прямом эфире и в письменной форме.
Для получения информации о гидрометеорологической ситуации можно обратиться прямо к членам штаба.
Телефоны штаба и членов штаба:
министерство экологии и природных ресурсов
• Штаб (012) 538 04 81
• Рашад Аллахвердиев (012) 538 54 54
• Ирада Ибрагимова (050) 300 92 29
• Турал Мамедов (012) 538 85 13
Национальный департамент гидрометеорологии
• Штаб (012) 441 11 75
• Умайра Тагиева (050) 225 32 42
• Асиф Вердиев (050) 394 12 23
• Гюльшад Мамедова (050) 550 28 36
(Текст: Мугаддас Мустафаев)
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