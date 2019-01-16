Минтруда Азербайджана обратилось к работодателям в связи с резким похолоданием

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям в связи с резким похолоданием на территории страны с сегодняшнего дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на заведующего отделом по связям с общественностью министерства Фазиля Талыбова.

Завотделом сказал, что все работодатели проинформированы об опасности осуществления работы на открытом воздухе в эти дни. «В связи с тем, что министерство экологии и природных ресурсов дало прогноз о резком похолодании с 16 по 18 января на территории Азербайджана, в минтруда были предприняты необходимые меры. Все работодатели проинформированы о том, что проводить работы на открытом воздухе не рекомендуется», - отметил Талыбов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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