В Азербайджане будут расширены мероприятия по охране здоровья матери и ребенка (ФОТО)

16 января 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании между Госагентством по обязательному медстрахованию Азербайджана и ЮНИСЕФ внесет вклад в расширение в стране мероприятий по охране здоровья матери и ребенка.

Об этом в среду сказал председатель правления госагентства Заур Алиев, сообщает Trend.

По его словам, меморандум определяет рамки сотрудничества между двумя структурами. Алиев отметил, меморандум внесет свой вклад в расширение охвата мероприятий, проводимых в Азербайджан по охране здоровья матери и ребенка.

Представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин отметил, что это сотрудничество окажет поддержку реформам в области здравоохранения, проводимым в стране, и применению системы обязательного медицинского страхования.

Отметим, что Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сегодня подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Меморандум подписали председатель правления агентства Заур Алиев и представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан в 2018 году достиг важных успехов - депутат
Точка зрения 15:39
SOCAR: На НПЗ STAR может поставляться алжирская нефть
Энергетика 15:28
МИД России: В ПАСЕ в отношении Азербайджана пытаются действовать предвзято
Политика 15:08
Лавров: Надеемся, что Армения ответит взаимностью на заявления Баку о готовности искать развязки карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 14:58
На крупном месторождении золота в Азербайджане завершены геофизические исследования
Бизнес 14:47
Требования дня делают необходимым проведение структурных реформ в Азербайджане - эксперт
Политика 14:45
Лента новостей
В Узбекистане появится сеть суперсовременных лабораторно-диагностических центров
Экономика 16:25
Китай не беспокоит недовольство других стран смертным приговором канадцу
Китай 16:19
Медучреждения Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием
Общество 16:13
В результате взрыва в сирийском Манбидже погибли не менее пяти американских военнослужащих – СМИ
Турция 16:11
Туркменистан продвигает свои ковровые изделия в Европу
Туркменистан 16:09
TPAO расширяет территорию разведки нефти и газа в турецких провинциях
Энергетика 16:07
«Азеришыг» предпринял подготовительные меры в связи с ожидаемой нестабильной погодой
Энергетика 16:01
В Москве состоится церемония вручения премии "ЖАРА Music Awards"
Культура 16:00
РПК в 2018 году убила около 30 мирных жителей – МВД Турции
Турция 15:56