В Азербайджане будут расширены мероприятия по охране здоровья матери и ребенка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании между Госагентством по обязательному медстрахованию Азербайджана и ЮНИСЕФ внесет вклад в расширение в стране мероприятий по охране здоровья матери и ребенка.

Об этом в среду сказал председатель правления госагентства Заур Алиев, сообщает Trend.

По его словам, меморандум определяет рамки сотрудничества между двумя структурами. Алиев отметил, меморандум внесет свой вклад в расширение охвата мероприятий, проводимых в Азербайджан по охране здоровья матери и ребенка.

Представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин отметил, что это сотрудничество окажет поддержку реформам в области здравоохранения, проводимым в стране, и применению системы обязательного медицинского страхования.

Отметим, что Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сегодня подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Меморандум подписали председатель правления агентства Заур Алиев и представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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