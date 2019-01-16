В Азербайджане более 500 кандидатов прошли собеседования на должность директора

16 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается этап собеседования в ходе конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Конкурс начался 5 декабря. До сегодняшнего дня проведены собеседования с 575 кандидатами.

В ходе собеседования по пятибалльной шкале оцениваются профессиональная компетентность кандидатов, навыки управления и общее мировоззрение. Проходной балл - три балла.

Этап собеседования по приему на работу директоров продлится до конца января. В этом этапе примут участие 730 кандидатов.

В конкурсе участвуют лица с высшим образованием, имеющие педагогический стаж не менее пяти лет, или же опыт работы в области управления (в случае наличия научного звания или научной степени по специальности управления и организации образования - три года), занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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