Завтра в Баку ожидается аномально низкая температура воздуха

16 января 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается резкое ухудшение погоды, сильный северо-западный ветер усилится до 18-23 метров в секунду, временами до 28-33 метров в секунду, утром и днем в отдельных местах полуострова до 35-38 метров в секунду, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается аномальный ход температуры.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью и утром около 4 градусов тепла, к вечеру - до 2 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 2-4 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

Министерство предупредило об особо опасном гидрометеорологическом явлении, ожидаемом в Баку и на Абшеронском полуострове.

Температура снизится на десять градусов, прогнозируется мокрый снег.

На Абшеронском полуострове 17-18 января подует очень сильный северный ветер, и столь резкое ухудшение погоды будет неблагоприятно для большинства населения.

В районах Азербайджана временами осадки, местами мокрый снег, в отдельных местах прогнозируется снегопад, туман. Скорость западного ветра составит 7-12 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду, в районах Куринской низменности временами будет усиливаться до 33-38 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градуса тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-3 градуса мороза.

Минимальная температура воздуха в горных районах составит 5-10 градусов мороза, в высокогорной местности - 12-17 градусов мороза, в низменных районах - от 2 градусов мороза до трех градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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