В Азербайджане затраты на выплату пенсий выросли на 234,7 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане затраты на выплату пенсий в 2018 году выросли на 234,7 миллиона манатов по сравнению с 2017 годом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В прошлом году среднемесячная трудовая пенсия выросла на 6,8 процента, а трудовая пенсия по возрасту - на 7,3 процента. Размер социальных пособий и персональных пенсий Президента Азербайджана вырос на 10 процентов. В то же время на 15 процентов выросли пенсии Президента Азербайджана для Национальных героев и составили 1500 манатов.

В 2018 году затраты на выплату трудовых пенсий по сравнению с 2017 годом выросли на 234,7 миллиона манатов и составили 3 523,2 миллиона манатов, на выплату социальных пособий и пенсий по сравнению с предыдущим годом выросли на 58,2 миллиона манатов и в целом составили 428,8 миллиона манатов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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