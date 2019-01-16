Азербайджанское Каспийское пароходство усилило меры безопасности в связи с непогодой

16 января 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) осуществило ряд упреждающих мер обеспечения безопасности в связи с резкой переменой погоды на Абшеронском полуострове и в акватории Каспийского моря, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.

Судам, находящимся в подчинении ASCO, направлена письменная информация о резком похолодании и мерах, которые должны быть приняты, даны соответствующие поручения.

Капитанам всех кораблей поручено строго соблюдать поручения о мерах безопасности, которые должны быть выполнены в связи с резким изменением погоды.

Кроме того, соответствующим структурам даны поручения проверить надежность крепления всех судов и других плавсредств к пирсам, заменить непригодные швартовые концы, убрать трапы и т.д.

Также флотилии выделили дежурные суда по каждому району для принятия мер в связи с возможной чрезвычайной ситуацией.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября и до второй половины пятницы погода на территории страны резко изменится. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличится до 20-25 м/с, временами до 30-35 м/с, в открытом море до 38-40 м/с. Высота волны в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и больше метров.

.(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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