Агентство пищевой безопасности Азербайджана о «горящих вафлях» (ВИДЕО)

16 января 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана прокомментировало видео о горении вафель, распространенное в последние дни в социальных сетях, сообщает в среду Trend.

Как сообщили в агентстве, горение вафель не говорит о том, что они являются опасным продуктом. В вафлях с начинкой используются шоколад, кофе, орехи, миндаль, различные ароматизаторы и вкусовые добавки, но один из основных компонентов вафель - масло.

«Наличие масла в составе вафель, смазывание противня маслом при приготовлении вафель, реакция групп углеводородов с кислородом воздуха приводят к горению вафель», - сказали в агентстве.

В агентстве сообщили, что горение пищевых продуктов естественно из-за наличия масла в их составе.

«Горение продукта не может считаться показателем его качества. Качество и безопасность пищевых продуктов возможно установить только в результате лабораторных анализов», - отметили в агентстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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