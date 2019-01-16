Бактрансагентсво будет принимать меры в отношении водителей, скрывающих госномера автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Камеры видеонаблюдения Бакинского транспортного агентства (БТА) в непрерывном режиме осуществляют регистрацию водителей, нарушающих правила стоянки и парковки, сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство.

Как сообщили в агентстве, на некоторых улицах и проспектах уже достигнуты определенные положительные результаты. Однако владельцы некоторых транспортных средств допускают различные правонарушения, чтобы избежать ответственности.

Некоторые водители скрывают госномера и, чтобы избежать ответственности, создают искусственные препятствия. Это является грубым нарушением требований закона о дорожном движении.

В соответствии со статьей 342.9 Кодекса об административных правонарушениях, оснащение транспортных средств без соответствующего на то разрешения специальной звуковой (полифонической) сигнализацией или проблесковыми световыми сигналами, либо цветовыми схемами, надписями и опознавательными знаками, предназначенными для транспортных средств оперативных служб, а также антирадарными и иными техническими средствами, мешающими измерению скорости транспортного средства или работе измерительных приборов, либо использование покрытий, затрудняющих видимость государственного регистрационного знака транспортного средства, звуковых сигналов, демонстративно нарушающих покой населения, влечет штрафа от пятисот до восьмисот манатов с конфискацией предмета, являвшегося инструментом совершения административного проступка или непосредственным объектом административного проступка.

В БТА отметили, что о водителях, допускающих подобные нарушения, агентство сообщит соответствующим структурам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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