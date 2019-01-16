В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен 15 двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается реализация проекта «Наш двор» по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В среду в рамках проекта на улице Мира 14/1, 14/2 Сабунчинского района Баку был передан жителям благоустроенный двор, охватывающий здания, где проживает около 1 000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

В рамках проекта «Наш двор» во дворе с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены площадка со спортивными тренажерами, 4 беседки и скамейки. Помимо этого, создан детский развлекательный центр со специальным покрытием.

Основная цель создания подобных площадок – охрана здоровья молодежи, эффективная организация ее досуга, в том числе обеспечение массовости занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Помимо этого, на территории площадью около 700 квадратных метров заложена полоса озеленения, дополнительно высажено около 100 деревьев.

Двор, сданный в пользование жителей в Сабунчинском районе, является пятнадцатым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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