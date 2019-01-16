В Азербайджане в связи с изменением погоды эвакуируется почти 2,5 тыс нефтяников с морских платформ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR предприняла меры для эвакуации в общей сложности почти 2,5 тысячи нефтяников с морских платформ, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, SOCAR максимально усилила меры безопасности в связи с резким ухудшением погоды, которое ожидается 17 января, эвакуируются все сотрудники, кроме работников, дежурящих в целях предотвращения аварий на производстве.

В связи с резким ухудшением погоды во всех сферах проведена просветительская работа, максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.

Дежурные суда и суда пожарной охраны МЧС осуществляют дежурство на всех нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.

Отметим, что накануне SOCAR сообщала об эвакуации 1,7 тысяч нефтянников.

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