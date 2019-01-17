В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилился до 35 м/с - министерство

17 января 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 09:00 скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове местами достигала 30-35 метров в секунду, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение оперативного штаба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как отмечается, высота волн на месторождении "Гюнешли" достигла 4,8 метра.

В большинстве районов республики и в столице наблюдаются осадки. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4-5 градусов тепла.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября погода на территории страны резко изменилась. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличилась до 20-25 метров в секунду, временами до 30-35 метров в секунду, в открытом море до 38-40 метров в секунду. Высота волн в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и более метров.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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