Сильный ветер повалил четыре дерева в Баку

17 января 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начавшийся вчера сильный ветер повалил четыре дерева в Насиминском и Ясамальском районах Баку, сообщил в четверг Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По словам заведующего отделом, все деревья были здоровыми, одним из них была эльдарская сосна.

Мамедов добавил, что персонал Объединения работает в усиленном режиме.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупредило об особо опасном гидрометеорологическом явлении сегодня и завтра на территории страны.

Отметим, что согласно прогнозу Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов до второй половины пятницы на территории республики погода резко изменится, подует сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра будет достигать 28-33 метров в секунду, иногда 35-38 метров в секунду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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